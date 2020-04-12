Enez'de 4 bin maske üretildi
Enez ilçesinde 4 bin maske üretildi.
12.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:50
Enez Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı Aile Destek Merkezi'nde cerrahi maske üretimi gerçekleşti.
Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirlerini uyguladıklarını belirterek, "Bizde ilçemizde maske üretimine katkıda bulunduk. Gönüllülere ve Aile Destek Merkezi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Maskelerimiz dağıtılmaya başlanacaktır." diye konuştu.
Kaynak: AA
Etiketler: Elif Canan, Enez, Güncel