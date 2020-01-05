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Enez'de 48 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.

05.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:26 Enez'de 48 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin ilçesi açıklarında, lastik botla 'a gitmeye çalışan  ve uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 12'si çocuk, 10'u kadın, 48 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülendi.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Afganistan, Yunanistan, İran, Enez, Güncel

Kaynak: DHA

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