Enez'de "Çeribaşı" kirazının hasadı başladı

Enez ilçesinde "Çeribaşı" kirazının hasadına başlandı.

12.06.2020 19:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:51
Enez ilçesinde "Çeribaşı" kirazının hasadına başlandı.
Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, hasada katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, Çeribaşı köyünün en önemli özelliğinin, kiraz bahçeleri olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Özkan Günenç ise Çeribaşı köyünde kiraz macerasının yaklaşık 16 yıl önce başladığını ifade etti.
Tek eksiklerinin "marka tescili" olduğunu belirten Günenç, "Bu konuda da Keşan TSO çalışma başlattı. Kirazla ilgili bir festival düşünüyoruz. Tekirdağ'da olduğu gibi burada da bir festival olabilir." dedi.
Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ise Çeribaşı köyünün Trakya genelinde örnek ihracat yapan köylerden biri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa, Yunanistan ve Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine kiraz ihracı yapıyor, ülkemiz ve bölgemiz ekonomisinde katma değer yaratarak, tüm kırsal alanlarda üreticilerimize rol model oluyor. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Üniversitesi ile işbirliğinde Çeribaşı kirazımızın kimyasal ve fiziksel analizlerini yaparak, Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunacağız."
Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç ise kirazın Çeribaşı için önemli olduğunu belirterek, "Malımız çok kaliteli. Bu nedenle Avrupa'nın birçok ülkesinden talep alıyor. Türkiye'nin en iyi kiraz yetişen 3 bölgesinden biri Çeribaşı köyüdür." dedi.
Çeribaşı'nın Osmanlı'nın meyve bahçesi olarak bilindiğini dile getiren Enez Esnaf Odası Başkanı İzzet Savuran ise "Biz de buna inanıyoruz. Buradaki iklimin ürün yetişmesine uygun olduğu tespit edildi. Getirisi de iyi bir ürün. Biz de bu anlamda üreticimizi desteklemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Enez’de ’Çeribaşı’ kirazının hasadı başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Keşan, Kiraz, Enez, Güncel, Haber

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