Enez'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93. Yıl Dönümü kutlandı

Enez Liman Başkanlığı tarafından, Gençlik Parkında katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Enez Limanında devam eden kutlamalarda, profesyonel dalgıçlar, denizin içinde Türk Bayrağını sergilediler.

Ardından Liman Başkanlığı tarafından tekne turu düzenlendi. Tura, Enez İlçe Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç , Enez Liman Başkanı Necdet Biçici, kurum ve kuruluşların amirleri ile vatandaşlar katıldı. Düzenlenen tekne turunun sonunda, deniz şehitleri adına denize çelenk bırakıldı.