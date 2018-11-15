Enez'de İşçiler 11 Gündür Grevde

Sendika temsilcisi ve grev sözcüsü Muammer Akkaya'dan alınan bilgiye göre: İşçi ücretlerinin yetersizliğinden mağduriyet yaşayan 85 işçi, 11 gündür hakkını alabilmek için direniyor.

Grevin amacının çalıştıkları işletmeye zarar vermek olmadığını belirten Akkaya, işçilerin haklarını alana kadar pes etmeyeceklerini dile getirdi. Enez Belediye Başkanı Ecz. Abdullah Bostancı, Ak Parti Enez İlçe Başkanı Nedim Uzun ve Belediye Meclis üyeleri de, greve devam eden işçileri ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İşletme Müdürü Tolga Taşkıntüredi ve Türkiye Operasyonlar Direktörü Fırat Koçak ile görüşen Başkan Bostancı, karşılıklı itidalli davranılması konusunda talebini dile getirdi.