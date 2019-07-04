04.07.2019 15:44
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Enez'de, lastik botlarda 66 kaçak yakalandı

Enez

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karagöl ve Boztepe mevkiilerinde liman önlerindeki 2 lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Pakistan, Suriye ve İran uyruklu 14'ü çocuk, 12'si kadın, toplam 66 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Edirne
Kaynak: DHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel

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