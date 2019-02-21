Enez'de, Lastik Botta 28 Kaçak Göçmen Yakalandı

EDİRNE'nin Enez
ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Karagöl
Mevki açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan
ve İran
uyruklu 5'i çocuk, 6'sı kadın toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Edirne
Güncel
Kaynak: DHA