Enez'de, Lastik Botta 38 Afgan Kaçak Yakalandı

EDİRNE'nin Enez
ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan, Afganistan
uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, yaptıkları denetimde, ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, 7'si çocuk, 9'u kadın toplam 38 Afgan kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, Edirne
Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Edirne
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Kaynak: DHA