15.06.2019 13:53
Haberler»Güncel » Haber

Enez'de, lastik botta 69 kaçak yakalandı (2)

Enez

37 KAÇAK DAHA YAKALANDIEdirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 kaçak daha yakalandı.

37 KAÇAK DAHA YAKALANDI
Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 kaçak daha yakalandı. Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boztepe burnu mevkiindeki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 11'i çocuk, 7'si kadın, toplam 37 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Böylece Enez'de yakalanan kaçak sayısı, 69'a yükseldi.


Kaynak: DHA
edirne, yunanistan, enez, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:02 Pentagon: Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek
15:02 Tarkan'a niyet Umut Kaya'ya kısmet
15:02 OSMANİYE Jandarmadan silah sergisi ve eğitimli köpek gösterisi
15:01 Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
15:01 Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
15:01 SPOR Milli futbolcular Cengiz ve Çağlar, Çeşme'de eğlendi
15:01 Şanlıurfa Siverek'te arazi kavgası ve kaza 6 ölü