Enez'de "sivrisinekle mücadelede dron dönemi"

Son yıllarda azalsa da sivrisinek sorununun kısmen devam ettiğini dile belirten Başkan Günenç, konu hakkında radikal karar alınacağını dile getirdi.

Artık Enez'de sivrisinek ve haşere ile mücadelede yeni bir dönem başlaması gerektiğine vurgu yapan Başkan Günenç, dronla ilaçlama yapılması için girişimlerde bulunduğunu belirtti. Enez'de ilk kez uygulanacak dronla ilaçlama sistemi için ilgili firma ile görüşmelerde bulunan Günenç, kısa zamanda anlaşmaya varılmasının beklendiğini ifade etti. Günenç, larva dönemlerinde(ocak,şubat ayları) sistemli bir şekilde ilaçlama yapılacağını ve gelecek yıl komşu ülke Yunanistan ile sivrisinekle mücadele konusunda protokol imzalanabileceğini dile getirdi.