Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Enez'de sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, sokak hayvanları için su borusundan mama kapları ürettiklerini ve hayvanların düzenli olarak beslendiğini bildirdi.

Enez'de sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor
03.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:12
Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, sokak hayvanları için su borusundan mama kapları ürettiklerini ve hayvanların düzenli olarak beslendiğini bildirdi.
Günenç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların evde kaldığı dönemde mama bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirtti.
Belediye ekiplerince su borularından üretilen mama kaplarının ilçe merkezinde ve sahilde belirlenen noktalara konduğunu aktaran Günenç, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz kaplara her gün mama dökerek hizmet veriyor.
İlçemizde ve sahilde sahipsiz onlarca sokak hayvanı var. Bizler belediye olarak o canlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Onları unutmuyoruz. Hizmetlerimiz devam edecek."

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00’a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng’in eşi Melissa Satta: ’Günde 10 kez birlikte oluyoruz’ açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Haberler
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Haberler
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Haberler››Güncel››Enez'de sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:56: Bayat'ta yemek yapabilecek durumda olmayanlara yemek dağıtılıyor - Haber 15:55: Sahte 'ölüm belgesi' ile uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişiye gözaltı - Haber 15:55: Hayırsever ilçe esnafından hastaneye televizyon bağışı - Haber 15:55: Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması - Haber 15:55: Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Malatya'da sessizlik hakim - Haber 14:46: Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 14:46: Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı - Haber 14:05: İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor - Haber 14:01: Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı - Haberler 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin