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Enez'de sokak hayvanları unutulmadı

Edirne'nin Enez ilçesinde belediye, aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

29.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:48
Enez'de sokak hayvanları unutulmadı
Edirne 'nin Enez ilçesinde belediye, aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.
Coronavirüs salgını nedeniyle bazı önlemler alan belediye ekipleri, sahilde sahipsiz kalan sokak hayvanlarına da ekmek verdi.
Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, yaptığı açıklamada, dünyayı saran koronavirüs nedeniyle ilçede de bütün tedbirleri aldıklarını belirtti.
Vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaları gerektiğini vurgulayan Günenç, "Son günlerde yazlıklara gelen vatandaşlarımız da var. Bu olayı atlatana kadar herkesten sabretmelerini istiyorum. Belediye olarak vatandaşlarımıza her türlü konuda yardım ediyoruz." dedi.
Günenç, salgın nedeniyle bir süredir her yerin kapalı olması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına da yiyecek verdiklerini sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Edirne, Enez, Güncel

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