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Enez'de sulak alanların korunması çalışmaları

Enez ilçesinde Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında "sulak alanların korunması" toplantısı düzenlendi.

22.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:44Enez'de sulak alanların korunması çalışmaları
ilçesinde Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında "sulak alanların korunması" toplantısı düzenlendi.
Enez Kaymakamlığı öncülüğünde ilçedeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı proje ortakları , , Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'den katılımcılar sunumlar gerçekleştirdi.
Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, toplantıda, ilçenin önemli doğal ve turistik değerlere sahip olduğunu belirterek, katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi.
Katılımcılar toplantının ardından Gala Gölü Milli Parkı'nda teleskopla kuş gözlemi yaptı.

Karadeniz, Gürcistan, Ukrayna, Enez, Güncel

Kaynak: AA

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