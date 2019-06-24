24.06.2019 12:10
Haberler » Güncel » Haber

Enez Gençlik Kampı'nın ilk konukları yola çıktı

Enez Gençlik Kampı

Başakşehir Belediyesi'nin Edirne'nin Enez ilçesinde denize sıfır konumda bulunan ücretsiz gençlik kampı için ilk kafile yola çıktı.

Başakşehir Belediyesi 'nin Edirne 'nin Enez ilçesinde denize sıfır konumda bulunan ücretsiz gençlik kampı için ilk kafile yola çıktı. Başakşehirli 217 öğrenciyi 5 gün sürecek doludizgin bir yaz tatili bekliyor.

Başakşehir Belediyesi tarafından 24 Haziran - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Enez Gençlik Kampı'na katılmak için www.sporparklari.com adresinden online ön kayıt oluşturan öğrencilerden 217'si Altınşehir Spor Parkı'ndan otobüslerle yola çıktı.

Sportif ve kültürel etkinlikler bir arada

Sportif, kültürel ve eğlenceli aktivitelerin yer alacağı eğitim programlarının uygulanacağı kampta, yemek ve ulaşım hizmetleri belediye tarafından karşılanacak. Akademi mezunu ve alanında uzman antrenörler gözetiminde gerçekleştirilecek kampta havuz, futbol sahası, toplantı salonu, mescid, yemekhane ve dinlenme alanları bulunuyor.

Hem eğlenecek hem öğrenecekler

Enez Gençlik Kampı'nda yüzme, futbol, plaj futbolu, plaj voleybolu, masa tenisi, dart, satranç, mangala, su topu gibi sportif etkinliklerin yanı sıra kitap okuma, konferanslar, değerler eğitimi, panel, münazaralar, "bana kendini anlat" söyleşileri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler de yapılacak.

Kampta, yaz ayları boyunca Başakşehir'de ikamet eden 14-18 yaş aralığındaki (2001 ila 2005 yıllarında doğanlar) öğrenciler misafir edilecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Edirne , Başakşehir Belediyesi , Başakşehir , Enez , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:01 Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de "taciz" gerginliği
13:00 Fabrika gibi kaz üretimi yapıyorlar
13:00 TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere yardım
12:59 Kent konseyi ilk toplantısını yapacak
12:59 Yuvalarından düşen yavru leylekleri ekipler kurtardı
12:58 Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu
12:58 GÖLCÜK'TE 7 MİLYON TL HARCANARAK YAPILAN BUNGALOVLAR SÖKÜLECEK