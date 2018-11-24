Enez Halkı Kurtuluşun 96. Yıl Dönümünü Kutladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, İlçe Kaymakamı Elif Canan Tuncer ve Enez Belediye Başkanı Ecz. Abdullah Bostancı, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladılar. Enez Belediye Başkanı Ecz. Abdullah Bostancı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Başkan Bostancı,başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere Allah'tan rahmet diledi. Bostancı, kutlamaların aynı zamanda Öğretmen Günü'ne denk gelmesi sebebiyle; başta Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı. Kutlamalarda günün anlam ve önemine uygun sinevizyon gösterileri yer aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların öğrencilerinin, günün anlam ve önemini belirten şiirlerini okuması, Enez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü folklor ekibi gösterileri ve askeri bando gösterisinin ardından ödül töreni yer aldı. Enez'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 96. Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen ortaokullar arası "Kurtuluş Koşusu"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri: İlçe Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Enez Belediye Başkanı Ecz. Abdullah Bostancı ve İyi Parti Ak Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar tarafından verildi. Kutlamalar,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenciler, Enez Belediyesi ve kamu kurumlarına ait araçlar ile Enez Avcılar Derneği Kulübünün geçişiyle sona erdi.