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Enez ilçesi açıklarında 2 botta 40 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botlarla yasadışı olarak yurt dışına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler yakalandı.

03.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:21Enez ilçesi açıklarında 2 botta 40 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesi açıklarında lastik botlarla yasadışı olarak yurt dışına geçmeye çalışan uyruklu düzensiz göçmenler yakalandı.

Enez İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Boztepe açıklarında 2 adet bot ile yasadışı yollarla 'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri tespit etmesi üzerine, sahil güvenlik botu, göçmenlerin görüldüğü bölgelere doğru hareket etti. 2 adet botta, Afganistan uyruklu 7'si çocuk ve 12'si kadın toplam 40 düzensiz göçmen yakalanırken, işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE

Yunanistan, Afganistan, Edirne, Enez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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