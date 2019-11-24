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Enez'in kurtuluşunun 97. yılı

Enez ilçesinin kurtuluşunun 97. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

24.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:56Enez'in kurtuluşunun 97. yılı
ilçesinin kurtuluşunun 97. yılı düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.
Kaymakam Elif Canan Tuncer ve Belediye Başkanı Özkan Günenç, vatandaşların ve öğrencilerin gününü kutladı.
Kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakırlar, kaymakam Tuncer ve belediye başkanı Günenç verdi.

Cumhuriyet Meydanı, Enez, Güncel

Kaynak: AA

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