Enez Karneye Doğru Satranç Turnuvası Tamamlandı!!

Turnuva boyunca satranca gönül vermiş 78 yürek kıyasıya mücadele ettiler. Turnuvanın açılış hamlesini Enez Belediye Başkanı Özkan GÜNENÇ yaptı. Turnuva 7 turun sonucunda ödül töreni ile sona ererken, tüm sporcular için hazırlanan sürpriz ödüller hediye edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat UZUN turnuvanın ödül törenine katılarak dereceye giren öğrencileri tebrik ederek ödüllerini verdi. Edirne ilinin dört bir yanından (Enez, Keşan, İpsala, Merkez) sporcu ve velilerin turnuvaya göstermiş olduğu ilgi görülmeye değerdi.

Turnuva Başhakemi Umut GÜNEY Enez'de satranç turnuvalarının devamının geleceğine değinerek katılan tüm sporcuları tebrik etti. GÜNEY 2020 yılında turnuvalarda buluşmak dileğiyle herkese iyi yıllar diledi.