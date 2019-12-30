Haberler » Güncel » Enez Karneye Doğru Satranç Turnuvası Tamamlandı!! - Haber

Enez Karneye Doğru Satranç Turnuvası Tamamlandı!!

28-29 Aralık tarihlerinde Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve Enez Cumhuriyet İlkokulu koordinatörlüğünde düzenlenen turnuva 78 sporcunun katılımı ile tamamlandı.

30.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:13 Enez Karneye Doğru Satranç Turnuvası Tamamlandı!!

Turnuva boyunca satranca gönül vermiş 78 yürek kıyasıya mücadele ettiler. Turnuvanın açılış hamlesini Belediye Başkanı Özkan GÜNENÇ yaptı. Turnuva 7 turun sonucunda ödül töreni ile sona ererken, tüm sporcular için hazırlanan sürpriz ödüller hediye edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat UZUN turnuvanın ödül törenine katılarak dereceye giren öğrencileri tebrik ederek ödüllerini verdi. ilinin dört bir yanından (Enez, Keşan, İpsala, Merkez) sporcu ve velilerin turnuvaya göstermiş olduğu ilgi görülmeye değerdi.

Turnuva Başhakemi Umut GÜNEY Enez'de satranç turnuvalarının devamının geleceğine değinerek katılan tüm sporcuları tebrik etti. GÜNEY 2020 yılında turnuvalarda buluşmak dileğiyle herkese iyi yıllar diledi.


Edirne, Enez, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:21   Başkan Fadıloğlu, yeni yıl mesajı yayımladı - Haber
11:20   Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 7 gözaltı - Haber
11:15   (Özel) Kullanılmayan kot pantolonlar, binlerce öğrenciye kalemlik oldu - Haber
11:14   Mustafa Yalçın ve Özkan Altun, Elbaşı Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Haber
11:14   Palandöken: "Bu yıl benzin 15, motorin 13 kez zamlandı" - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
10:00   Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? - Haber
09:48   Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Haber
30.12.2019 11:22:20