Haberler » Güncel » Enez Karneye Doğru Satranç Turnuvası tamamlandı - Haber

Enez Karneye Doğru Satranç Turnuvası tamamlandı

Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve Enez Cumhuriyet İlkokulu koordinatörlüğünde düzenlenen turnuva 78 sporcunun katılımı ile tamamlandı.

30.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:40 Enez Karneye Doğru Satranç Turnuvası tamamlandı
Gençlik İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve Cumhuriyet İlkokulu koordinatörlüğünde düzenlenen turnuva 78 sporcunun katılımı ile tamamlandı.

Turnuva boyunca satranca gönül vermiş 78 yürek kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın açılış hamlesini Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç yaptı. Turnuva 7 turun sonucunda ödül töreni ile sona ererken, tüm sporcular için hazırlanan sürpriz ödüller hediye edildi. Turnuvada Doruk Karayayla birinci, Cavit Ayberk Değirmenci ikinci, Yaşar Kaan Çelebi üçüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Uzun, turnuvanın ödül törenine katılarak dereceye giren öğrencileri tebrik ederek ödüllerini verdi.

Turnuva Başhakemi Umut Güney, Enez'de satranç turnuvalarının devamının geleceğine değinerek, katılan tüm sporcuları tebrik etti. Güney, 2020 yılında turnuvalarda buluşmak dileğiyle herkese iyi yıllar diledi.

Edirne'nin dört bir yanından (Enez, Keşan, İpsala, Merkez) sporcu ve velilerin turnuvaya göstermiş olduğu ilgi görülmeye değerdi. - EDİRNE

Özkan Günenç, Edirne, Enez, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:20   Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 7 gözaltı - Haber
11:20   Üniversitelilerin kız kavgası ölümle bitti - Haber
11:15   (Özel) Kullanılmayan kot pantolonlar, binlerce öğrenciye kalemlik oldu - Haber
11:14   Mustafa Yalçın ve Özkan Altun, Elbaşı Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Haber
11:14   Palandöken: "Bu yıl benzin 15, motorin 13 kez zamlandı" - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
10:00   Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? - Haber
09:48   Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Haber
30.12.2019 11:22:22