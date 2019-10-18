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Enez Spor Sahası Sosyal Tesisleri açılış için gün sayıyor

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından, Enez ilçesinde kapalı halı saha yanında yapılan sosyal tesis açılış için gün sayıyor.

18.10.2019 09:48Enez Spor Sahası Sosyal Tesisleri açılış için gün sayıyor
Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından, Enez ilçesinde kapalı halı saha yanında yapılan sosyal tesis açılış için gün sayıyor.

210 metrekare alan üzerine kurulan tesisten yararlanacak gençlerimiz spor öncesi ve sonrası çeşitli etkinliklerden faydalanabilecekler. Kitap kafe hizmeti verebilecek şekilde düzenlenecek olan tesiste her türlü sosyal ihtiyaçların giderilebileceği duş, WC gibi sosyal imkanların yanında kitap okuyabilecekleri kütüphanede bulunuyor.

Enez Kaymakamlığı koordinesinde Çevre Koruma Vakfı tarafından yapımına hızla devam eden tesis önümüzdeki aylarda hizmete girecek. - EDİRNE

Edirne Valiliği, Enez, Güncel

Kaynak: İHA

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