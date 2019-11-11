Haberler » Magazin » Enfeksiyon nedeniyle bir hafta hastanede kalan Çağla Şıkel, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı - Magazin

Enfeksiyon nedeniyle bir hafta hastanede kalan Çağla Şıkel, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Geçtiğimiz hafta vücudundaki enfeksiyondan dolayı hastaneye kaldırılan Çağla Şıkel, doktorundan 2 saat izin alarak canlı yayına çıktı. Programda hastanede yaşadıklarını anlatan Şıkel, duygusal anlar yaşadı.

11.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:29

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta vücudunda çıkan enfeksiyondan dolayı hastaneye kaldırıldı. Bir hafta hastanede yatan Şıkel, bugün 2 saat canlı yayına çıkarak kendisine bakan ailesine teşekkür etti.

DUYGULARINA HAKİM OLAMADI

Günler sonra FOX TV'de yayınlanan "Çağla İle Yeni Bir Gün" programına çıkan Çağla Şıkel, "Yayın için doktorumdan 2 saatlik izin aldım ve geldim, tedavi süreci devam ediyor." diyerek annesi ve kardeşine teşekkür etti. Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Şıkel, gözyaşlarına hakim olamadı.

"BIKMADAN, USANMADAN HİSSETTİRDİĞİNİZ SEVGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Bir hafta hastanede yattıktan sonra taburcu olan Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak "Biraz yüzü gülüyor gibi... Bıkmadan usanmadan hissettirdiğiniz sevginize, güzel dileklerinize, dualarınıza teşekkür ederim. Hem de çok" dedi.

Enfeksiyon nedeniyle bir hafta hastanede kalan Çağla Şıkel, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Çağla Şıkel, Manken, Magazin


HABER YORUMLARI
Son Dakika Magazin Haberleri
12:25 Enfeksiyon nedeniyle bir hafta hastanede kalan Çağla Şıkel, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
12:17 "Süper İyi Günler" Tohum Otizm Vakfı yararına sahneleniyor
12:06 Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin davalık olduğu 4 garsondan itiraf: Mafya babası gibi davranıyordu
10:42 Kuruluş Osman dizisinin son fragmanı kafaları karıştırdı
10:24 Derya Uluğ, İzmir'de konser verecek
12:25 Enfeksiyon nedeniyle bir hafta hastanede kalan Çağla Şıkel, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
12:06 Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin davalık olduğu 4 garsondan itiraf: Mafya babası gibi davranıyordu
10:42 Kuruluş Osman dizisinin son fragmanı kafaları karıştırdı
11:04 Oyuncu Cem Hünal, kavga ettiği kişinin evini bastı
09:42 Fenomen Merve Taşkın'dan "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusuna yanıt: Ölene kadar bakireyim
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 12:32:16