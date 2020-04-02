Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Enfeksiyon Uzmanı: Virüsün Hızını Bugünlerde Düşürmeliyiz

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüs artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek kontrol etmek çok daha zor olur" açıklamasında bulundu.

02.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:50
Enfeksiyon Uzmanı: Virüsün Hızını Bugünlerde Düşürmeliyiz
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüs artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek kontrol etmek çok daha zor olur" açıklamasında bulundu.

Birçok bilim insanı, salgınların ilk günlerde engellenmesi durumunda yıkıcılığının düşük olacağına hemfikirdi. Önümüzde duran İtalya örneğinde olduğu gibi virüsün yayılmasına izin verildiğinde ya da bazı hatalar yapıldığında, çok daha kötü durumlarla karşılaşılabiliyordu. Bunun önemine dikkat çeken Ceyhan, önemli açıklamalarda bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önümüzdeki iki haftanın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele önemli olduğuna dikkati çekerek, "Artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek daha sonra kontrol etmek çok daha zor olur" uyarısında bulundu.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre Ceyhan, "Bu virüsle mücadele uzun soluklu olacak. Vaka sayısı kontrol edilebilir düzeyde olduğu için bu zamanlar çok önemli ve kritik diyoruz. Artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek daha sonra kontrol etmek çok daha zor olur. Testler arttıkça da vaka tespiti çoğalıyor ve hızlanıyor. Halkımızın bu sebeple mutlaka ve mutlaka sosyal teması en aza indirmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Mehmet Ceyhan, Koronavirüs, Ceyhan, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Enfeksiyon Uzmanı: Virüsün Hızını Bugünlerde Düşürmeliyiz - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

11:38: Eskişehir Korona'ya karşı sıfır toleransta - Haberler 11:37: Avustralya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: İlk aşı hayvanlar üzerinde denenecek - Haberler 11:37: Kars'ta "Siperlik Maske"ler Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:36: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti ile görüştü. - Haberler 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti 11:08: İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı - Haberler 10:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı - Haberler 10:10: Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı - Haberler 10:10: Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum - Haberler 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler