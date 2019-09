"Enfes" üzüme enfes festival

"Enfes" üzüme enfes festivalİZMİR - İzmir Menderes 'in en önemli ürünlerinden biri olan ve halk arasında "enfes" olarak bilinen Efemçukuru Alfons üzümünün tanıtılması için düzenlenen Menderes Efemçukuru Üzüm Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Menderes Belediyesi tarafından Efemçukuru Alfons üzümünün tanıtılması amacıyla düzenlenen Menderes Efemçukuru Üzüm Festivali, Efemçukuru Kooperatif Alanı'nda yapıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde, "En İyi Üzüm Yarışması" ve "Üzüm Gözlü Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde ayrıca, Dilek Bayrak da bir konser vererek kulakların pasını sildi. Menderes Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun zeybek gösterisi yaptığı festivalde, halk arasında "enfes" olarak bilinen Efemçukuru Alfons üzümünün özelliklerine vurgu yapıldı. Festivalde stantlar kurulurken, vatandaşlar buradan üzüm ve organik ürünler satın aldı. Ayrıca festivale katılanlara ikramlarda bulunuldu. Festivale; Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, Efemçukuru Mahallesi Muhtarı Kazım Karakuş ve çok sayıda Menderesli katıldı."Adı kadar tadı da enfes"Festivalde konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Büyük bir yüz ölçümüne sahip güzel ilçemizde tarım sektörü önemli gelir kaynaklarımızdan birini oluşturmaktadır. İlçemizde sembol haline gelmiş birçok tarım ürünü bulunmaktadır. Bunlardan birisi de üzümdür. Efemçukuru, Çatalca, Yeniköy, Kuyucak ve Görece mahallelerimizde üzüm yetiştiriciliği revaçtadır. Şu an bulunduğumuz bölgede yetişen üzümlerin en önemli özelliği Akdeniz iklimi altında yetişmesidir. Burada yetişen üzümler, çok özel üretim teknikleri ile geleneksel biçimde üretilmektedir. Bu üzümlerin tadını eşsiz kılan bir özelliği de bağların neredeyse hiç sulanmadan ürün vermesidir. Yaz aylarında güneşin güçlü etkisiyle yoğunlaşan üzüm taneleri, yamaçlarda gece oluşan çiğle birlikte serinler ve doğal olarak sulanır. Yöreye has coğrafya ve iklim özellikleri sayesinde de benzersiz bir tada ulaşır. Bu üzümlere ticari anlamda 'Alfons' adı verilirken, halk dilinde adı ise 'enfes'tir. Menderes Belediyesi olarak adı kadar tadı da enfes olan bu önemli değerimizin tanıtımı için festivalimizi gerçekleştiriyoruz" dedi."Hedef, bölge halkının gelirinin artması"Geçen ay Efemçukuru'nda büyük bir alanı da etkileyen yangın hakkında da konuşan Başkan Kayalar, "Geçen ay gerçekleşen ve hepimizin yüreklerini dağlayan yangın sonrası yaralarımızı sarmaya başladık. Çeşitli kampanyalar ile yanan alanların canlandırılması için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Menderes Belediyesi olarak Cumaovalılar Derneğimizle birlikte yangın mağduru ailelerimizin çocuklarına destek olmak için 'Genç Fidanlar Yeşersin' kampanyamızı hayata geçirdik. Bu kapsamda düzenlenen destek gecesinde elde edilen gelirin tamamı bu çocuklarımızın eğitimi için harcanacak. Bölge halkımızın gelirinin artması en büyük hedefimiz olacak. Menderes'imizin tüm özelliklerini, tüm güzelliklerini tanıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Dün 88. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Menderes olarak stantta yerimizi aldık. Hepinizi 15 Eylül'e kadar açık olacak fuara davet ediyorum" diye konuştu."En İyi Üzüm" ve "Üzüm Gözlü" yarışmaları"En İyi Üzüm Yarışması"nda üreticiler kıyasıya rekabet etti. Jürinin dereceye giren üreticileri seçmekte zorlandığı yarışmada, birinci İbrahim Uslu, ikinci Bayram Özdemir ve üçüncü de Olcay Yavaş oldu. Efemçukuru'nun kızları da, "Üzüm Gözlü Yarışması"nda dereceye girebilmek için yarıştı. Yarışmada birinci Sıla Baş, ikinci Emine Karataş ve üçüncü de Canan Kurgu oldu.