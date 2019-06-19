19.06.2019 15:59
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Enfest Sokak Lezzetleri Festivali başladı

Enfest Sokak Lezzetleri Festivali başladı

Türk ve dünya mutfağından farklı lezzetlerin tadılabileceği, çeşitli atölye çalışmaları ve konserlerin düzenleneceği "Enfest Sokak Lezzetleri Festivali" başladı.

Türk ve dünya mutfağından farklı lezzetlerin tadılabileceği, çeşitli atölye çalışmaları ve konserlerin düzenleneceği "Enfest Sokak Lezzetleri Festivali" başladı.
Congresium'da gerçekleştirilen festivalde, tantuni, tavuklu pilav, köfte gibi Türk mutfağına özgü lezzetlerin yanı sıra Meksika, Çin ve İtalya mutfaklarından lezzetler, başarılı şefler tarafından Ankaralılara sunuldu.
Festivalin açılışında Balkan Orkestrası müzik ziyafeti sunarken, çocuklar da atölye çalışmalarında eğlenceli dakikalar geçirdi.
Şef Şener Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival vesilesiyle vatandaşlara Çin mutfağının püf noktalarını anlatabilme imkanı bulduklarını ifade etti.
Vatandaşların bu vesileyle farklı lezzetler deneyebildiğini aktaran Erdoğan, olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.
23 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında Alya, Can Bonomo, Zeynep Bastık, Dilan Çıtak, Yeni Türkü, Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Star grubu konserleri düzenlenecek.
Kaynak: AA
Meksika, Çin Halk Cumhuriyeti, Kültür Sanat

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