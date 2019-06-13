"Enfest Sokak Lezzetleri Festivali" müzik ile lezzeti buluşturacak

Ankara
'da düzenlenecek "Enfest Sokak Lezzetleri Festivali" müzik ile lezzeti bir araya getirecek.
Congresium'un ev sahipliğinde 19-23 Haziran'da gerçekleştirilecek festivalde, birbirinden farklı lezzetler, başarılı şeflerin sunumlarıyla Ankaralılarla buluşacak.
Congresium'un teras katında düzenlenecek festivalde, çocuklara özel atölyeler de yapılacak.
Etkinlikte, Alya, Can Bonomo
, Zeynep Bastık, Dilan Çıtak
, Yeni Türkü
ve Ayhan Sicimoğlu
ve Latin All Star
grubu müzikseverlerle buluşacak.
Yurt dışında Michelin
yıldızlı şeflerle çalışan genç şef Tolgar Mireli, Digiturk beIN
GURME kanalı ile festival süresince alanda sunulacak lezzetlerin çekimini yapacak.
Çekim, festivalden sonraki ilk hafta sonunda kanalda "Festival Günlükleri" adı altında izlenebilecek.
Kaynak: AAAnkara
, Güncel