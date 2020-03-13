Enflasyon beklentisi tek haneye indi
Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 9,98'e indi.
13.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:37
Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 9,98'e indi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Merkez Bankası, Ekonomi
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