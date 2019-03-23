Enflasyon Farkı Verilmesi Konusunda Çabamız Devam Edecek"

ORHAN ÇİÇEK - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan
, yüzde 4 artı 4 oranındaki zamların enflasyon farkıyla değiştirilmesi talebini belediyelerde başlattıklarını bildirdi.
Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşeron olarak çalışanların tamamının kadroya alınması için büyük bir mücadele verdiklerini belirtti.
Hem kamuda hem de yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 1 milyon kişinin taşeron sisteminden çıkarılarak, kamu işçisi olduğunu kaydeden Arslan, "Maalesef KİT'lerde çalışan ve gerçekten kadroyu hak eden arkadaşlarımızın çeşitli gerekçeklerle kadroya alınmaması hepimizi üzdü. Çünkü büyük bir başarıya, büyük bir reforma imza atmıştık. Bu büyük reformda keşke bu arkadaşlarımızın sorunu da çözülmüş olsaydı." diye konuştu.
KİT'lerde taşeron olarak çalışanların da kadroya alınması için çaba gösterdiklerini ifade eden Arslan, bunun için öncelikle kararnamedeki eksiklerin tamamlanması gerektiğini vurguladı.
Kararnamedeki bazı sınırlamaların da kaldırılması gerektiğini dile getiren Arslan, "Örneğin 2018 ve 2019'da yüzde 4 artı 4 oranındaki zamların enflasyon farkıyla değiştirilmesi talebimiz vardı. Belediyelerde bunu başlattık. Antalya Büyükşehir Belediyesi
ile imzaladığımız protokol, aslında kararnamenin 2020 yılına kadar gitmeyeceğini gösterdi. Bu protokol, Türkiye
'nin ihtiyaçları, çalışanların talepleri dikkate alınarak, bunun değişebileceğinin ifadesiydi. Bu hem uluslararası sözleşmeler, hem ILO'nun 98 sayılı sözleşmesine uygun halde yapılmış bir düzenlemedir. Bu protokol diğer belediyelerle de yapılacaktır." dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolün benzerinin İstanbul
Büyükşehir Belediyesince de yakında kamuoyuyla paylaşılacağını bildiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:
"Bu da şunu gösteriyor. Kararnameye göre 2020'ye kadar herhangi yeni bir düzenleme yapılmayacak olsa bile Türkiye'nin gerçekleri, çalışanların talepleri, bizim bu konudaki kararlı ve gerçekten kabul edilebilir, makul taleplerimiz kamuoyu tarafından karşılık buldu. Siyaset
de bu konuda belli bir noktada geri adım attı. İnşallah kamudaki, bakanlıklardaki arkadaşlarımız için de bir iyileştirme, enflasyon farkı verilmesi konusunda çabamız devam edecek. Ne kadar sürer bilemiyorum, ama Antalya'da yaptığımız düzenleme diğer illeri de etkileyecek önemli bir adımdır. Bizim için sevindirici oldu, işçi arkadaşlarımız da büyük bir mutlulukla takip ettiler. İşçilerin yüzünün gülmesi, Antalya'nın yüzünün gülmesi demek. İşçilerin huzuru, Antalya'nın huzuru demektir. Bunun mimarı, Antalya'ya inanılmaz hizmetler kazandıran, Antalya'yı bir dünya şehri yapma konusunda büyük çaba gösteren başkan Menderes Türel
'e teşekkür ediyorum."
Hak-İş, 1 Mayıs
'ı Şanlıurfa
'da kutlayacak
Arslan, 1 Mayıs'ı Şanlıurfa'da Memur-Sen
Konfederasyonu ile birlikte kutlayacaklarını söyledi.
Şanlıurfa'nın bir medeniyet şehri ve medeniyet merkezi olduğuna dikkati çeken Arslan, "Her yıl önemli bir gündem maddesini tema olarak belirleyerek 1 Mayıs'ı kutluyoruz. Bu yıl ki tema belirleme çalışmalarımız son aşamaya geldi. Memur-Sen ile ortak tema çalışmamız var. Çalışanlarla, ülkemize, bütün insanlığa bu temayla Şanlıurfa'dan sesleneceğiz." diye konuştu.
"Türkiye'ye sahip çıkacağız"
Tüm çalışanlardan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sandığa gitmelerini isteyen Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sandık, demokrasinin en temel unsurudur. Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmenin, milli iradenin sandığa yansımasını sağlamanın tek yolu sandığa gitmektir. Milletimizin basiretine, sağduyusuna güveniyorum. Milletimizin inanılmaz bir öngörüsü var. Türkiye'nin önüne konulan senaryoların boşa çıkacağı bir seçim olmasını istiyoruz. Terörü destekleyen bir yaklaşımla seçime gidenler var. Türkiye son kale. Ümmetin, mazlumların, mağdurların son kalesi Türkiye'yi düşürmek için içeride ve dışarıda maalesef belli çevreler çalışıyor. Biz Türkiye'ye sahip çıkacağız. 15 Temmuz'da nasıl ki elimizin tersiyle hainlere geçit vermedik, bundan sonra da hesapları boşa çıkaracağız."
Mahmut Arslan, Hak İş, Güncel
Kaynak: AA