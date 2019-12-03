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Enflasyon Kasım'da tekrar çift hanede

Enflasyon Eylül ve Ekim aylarında indiği tek haneden Kasım'da tekrar çift haneye çıktı.

03.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:33Enflasyon Kasım'da tekrar çift hanede
Enflasyon ve Ekim aylarında indiği tek haneden Kasım'da tekrar çift haneye çıktı.Eylül ve Ekim'de tek haneli rakama düşen ve Ekim ayında en son Temmuz 2017'deki seviyeye gerileyen enflasyon Kasım ayında yeniden yükseldi.

Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde10,56 artış gerçekleşti. TÜFE'de Kasım ayında bir önceki aya göre de yüzde 0,38 artış oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Kasım ayında aylık en yüksek artış yüzde 2,69 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken, yıllık en fazla artış yüzde 43,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü.

Ekonomist Mustafa Sönmez verilerle ilgili Twitter'da yaptığı paylaşımda 12 aylık ortalamaya bakılması gerektiğini vurguladı.

Ekonomistler Ağustos 2018'de Rahip Andrew Brunson krizi sırasında yaşanan kurdaki yükseliş nedeniyle oluşan baz etkisinin ortadan kalkmasıyla tekrar çift haneye dönüleceğini öngörüyordu. Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim nedeniyle Ağustos 2018'de Dolar kuru 7 TL'ye kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da 31 Ekim'deki Enflasyon Raporu sunumunda "Tüketici enflasyonunun, Ekim ayında da tek hanede kalacağını, ancak yılın son iki ayında ters baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz" demişti.

DW/SSB,TY

(c)


Eylül, Ekonomi

Kaynak: Deutsche Welle

Ekonomi

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