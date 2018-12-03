03 Aralık 2018, 10:17
»»

İşte Enflasyon Rakamlarına Doların İlk Tepkisi

Enflasyon raporunun açıklanmasının ardından dolar 5,16 TL, euro ise 5,88 TL'den işlem görüyor.

Geçen hafta yüzde 1,86 değer kaybeden dolar/TL yeni haftaya 5,18 seviyelerinde başladı. Dolar kuru enflasyon raporu öncesi en düşük 5,15 TL seviyesini gördü. Kasım ayında enflasyonun yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 olarak açıklanmasının ardından dolar şu sıralar 5,16 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 5,88 TL'den alıcı buluyor.

TL KASIM'DA YÜZDE 7 DEĞER KAZANDI

Türk Lirası Kasım ayını dolar karşısında yüzde 7'ye yakın değer kazancıyla tamamladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,1820 lira, avronun satış fiyatı ise 5,8890 lira olmuştu.

Kasım Ayı Enflasyon Rakamları AçıklandıKasım Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Bakan Albayrak Enflasyon Rakamlarını DeğerlendirdiBakan Albayrak Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:17