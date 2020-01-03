Haberler » Ekonomi » Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu - Ekonomi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavan ücreti netleşti. Buna göre, 2020 Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 6.790 lira oldu.

03.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:08

İşveren tarafından iş akdi feshedilen kişilere ödenen kıdem tazminatında artış yaşandı. 2019'un son enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatının tavanına ilişkin tutar netleşti.

TAVAN 6.790 LİRA OLDU

İşinden herhangi bir sebeple çıkarılan kişilere verilen kıdem tazminatında tavan bugün itibariyle değişti. 2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6.790 lira oldu.

KİMLERİ ETKİLİYOR?

Kıdem tazminatı tavanının altında kalan brüt maaşa sahip olan çalışanlar ise hesaplamalarını brüt maaşı ve çalıştığı yılı çarparak bulabiliyor. Örnek olarak 3.500 lira brüt maaşa sahip olan ve 10 yıllık çalışma hayatı bulunan kişi 35 bin lira kıdem tazminatını hak etmiş oluyor.

Son dakika: 2019 yılı enflasyonu yüzde 11,84 olduSon dakika: 2019 yılı enflasyonu yüzde 11,84 oldu

Son dakika: Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı belli olduSon dakika: Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:11   SPK 2019 yılında 43 milyona yakın para ceza kesti - Ekonomi
12:08   Esnaf Kefalet Kredisi faiz oranları düştü - Ekonomi
12:07   Altın yeni yılda yükselişe geçti - Ekonomi
12:07   Çiftçinin 2020 beklentileri - Ekonomi
12:06   Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı belli oldu - Ekonomi
12:04   Türkiye'de, geçen sene yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 13,65 ile "Erzurum,... - Ekonomi
11:25   Son dakika: 2019 yılı ihracatı 180 milyar doları aşarak son 18 yılın rekorunu kırdı - Ekonomi
10:55   Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu - Ekonomi
10:46   Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:39   Amerika'nın İranlı komutanı öldürmesi sonrası altın ve petrol fiyatları yükseldi - Ekonomi
3.01.2020 12:20:50