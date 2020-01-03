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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 15,18 oldu. Böylece Ocak 2020'de kiralara en fazla yüzde 15,18 oranında zam yapılabilecek.

03.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:13

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2019'da aylık bazda yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,84, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı. Buna göre,kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15,18 oldu.

EV SAHİPLERİ BU ORANIN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPAMAZ

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması (yüzde 15,18) alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor. Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan dava açma hakkı bulunuyor.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

- Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

- Zam oranı: yüzde 15,18

- Zam bedeli: 151 lira

- Zamlı kira bedeli: 1.151 lira

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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Güncel


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