Enflasyon rakamlarının yankıları

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mart ayından itibaren düşüş trendinde olan enflasyonda temmuz ayında beklentiler doğrultusunda ufak bir artış yaşandığını belirterek, bu artışta KDV ve ÖTV indirimlerinin sona ermesi ile zamların etkisinin olduğunu ancak enflasyonda baz etkisiyle eylülde ciddi azalmalar görülebileceğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre, temmuzda aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,36 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) yüzde 0,99 gerilediğini, yıllık enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 16,65, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 21,66 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Zeytinoğlu, mart ayından itibaren düşüş trendinde olan enflasyonda temmuz ayında beklentiler doğrultusunda ufak bir artış yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu artışta, KDV ve ÖTV indirimlerinin sona ermiş olması ve zamların etkisi görülüyor. Enflasyonda baz etkisiyle eylülde ciddi azalmalar görebileceğimizi düşünüyoruz.

Sanayicileri asıl etkileyen üretim maliyetleri. Üreticinin maliyetleri hala yüksek seviyede olsa da ÜFE'nin gerilemesini olumlu buluyoruz. Dövizdeki gerileme devam ederse olumlu etkilerini önümüzdeki aylarda göreceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, ÜFE'de bir önceki aya göre en fazla düşüşün yüzde 12,73 ile ham petrol ve doğal gazda, ana sanayi grupları içerisinde temmuz ayında aylık en fazla düşüşün enerjide gerçekleştiğini belirterek, ağustos ve eylül aylarında baz etkisiyle ÜFE'de de önemli gerilemeler görüleceğini düşündüklerini belirtti.

Kaynak: AA