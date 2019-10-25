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Enflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 4'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak.

25.10.2019 14:48Enflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 4'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-IV"ün 31 Ekim'de yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Merkez Bankasının İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2019-IV Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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