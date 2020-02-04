Enflasyon üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar arttı

Temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası, Ocak ayında imalat sanayi fiyatlarının ana eğiliminin yükseldiğine dikkat çekerek, "Sonuç olarak, tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskıların geçmiş aylara kıyasla bir miktar arttığı izlenmiştir" diye uyardı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.84 arttı ve yılılk artış yıllık yüzde 8.84 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.71 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın "Ocak ayı fiyat gelişmeleri" raporunda "Bu dönemde petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının ana eğilimi yükseldi" denildi ve şu saptamalara yer verildi:

"Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon enerji grubunda belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda arttı.

"Ara malı grubu fiyatlarındaki artış alt kalemler geneline yayılırken, sermaye mallarında metal yapı ürünleri, motorlu kara taşıtları ve parça ve aksesuarları ile makineler etkili oldu.

"Dayanıksız tüketim mallarında gıda imalatı fiyat artışları ön plana çıkarken, dayanıklı tüketim malları grubunda ulaşım araçları ve mücevherat kalemlerindeki fiyat artışları belirleyici oldu.

"Enerji grubunda petrol ürünleri ile elektrik ve su fiyatlarındaki artışlar dikkat çekti.

"Sonuç olarak, tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskıların geçmiş aylara kıyasla bir miktar arttığı izlenmiştir."