Enflasyon verisi sonrası dolar 5.73 lirayı gördü

Enflasyonun verisinin Ağustos'ta beklentinin altında açıklanması ve Merkez Bankası'nın yeni bir faiz indirimi konusunda elin güçlendirmesinin adından dövizlerde görülen hafif düşüşle dolar 5.73 liraya kadar geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7379 lira ve en yüksek 5.8237 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.2872 lira ve en yüksek 6.3767 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9082 lira ve en yüksek 7.0140 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında işlem görüyor.

Tüketici fiyatları Ağustos ayında, yüzde 1.1 - 1.3 dolayındaki beklentilere karşılık, yüzde 0.86 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 15.01 düzeyine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 7.35'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre yıllık artış da yüzde 19.62 olarak gerçekleşti.

Güne yüzde 0.09 düşüşle 98 bin 313 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 957 puanı ve en yüksek 99 bin 397 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 0.89 artışla 99 bin 218 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 138 bin 94 puanda başladıktan sonra, gün içinde en düşük 137 bin 602 puanı ve en yüksek 140 bin 938 puanı gördükten sonra yüzde 1.60 artışla 140 bin 298 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.76 düşüşle yüzde 15.49 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 1.90 düşüşle yüzde 16.00 düzeyine geriledi.



Kaynak: DHA