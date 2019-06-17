"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne başvurular alınmaya başlandı"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasınını bugün deklare ettik, hemen bugün başvuruları almaya başlıyoruz." dedi.

AA Finans Masası'na konuk olan Aydın, söz konusu kredide şu an banka olarak vadeyi 120 ay olarak belirlediklerini ancak talep edilmesi durumunda vadenin 140 aya kadar çıkarılmasının değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Aydın, sadece konutun kendi ekspertiz değerinin teminat olarak kabul edildiğini ve bunun dışında başka bir teminat alınmadığını bildirdi.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi kapsamının konutun sıfır ya da ikinci el olmasından etkilenmediği aktaran Aydın, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile alınacak ev sıfır da ikinci el de olabilir. Proje bazındaki konut için de olabilir. Bunu da finanse ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Beklentilerimiz enflasyonun aşağı yönde seyretmesi yönünde"

Aydın, enflasyonun yukarı yönlü hareketinde yasal koruyucu bulunduğunu ve ilk müşteriyle temas kurunca bunun müşteriyle çok iyi paylaşılması gerektiğini belirterek, "Diyelim ki her şey ters gitti, petrol fiyatları ve kur da başka bir şey oldu. Bu hayatın içinde olan bir şey. Burada gidebileceği, azami ödeyebileceği miktarı belirliyoruz. Bugün ilan ettiğimiz bu üründe faiz oranı yüzde 1,75'e geliyordu. Bu hesaptan hareket ederseniz azami yüzde 2,15'e geliyor. Yüzde 2,15'in yıllık basit faizi yüzde 25 küsura geliyor. Bir koruma bariyeri var. Bu çok önemli bir şey." ifadelerini kullandı.

"Son bir kaç aydır gördüğümüz gibi bundan sonra da enflasyon aşağı yönlü olacak. Beklentimiz bu yönde." diyen Aydın, gelecekte sabit faiz oranlarının aşağı gelmesini beklemeden, bugün konut fiyatları daha uygun iken tüketicilere şimdiden haber verdiklerini söyledi.

- "Ciddi bir talep bekliyoruz"

Hüseyin Aydın, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını bugün deklare ettiklerini ve hemen bugün başvuruları almaya başladıklarını kaydetti.

Diğer bankaların da söz konusu kredileri sağlayabileceğine işaret eden Aydın, "Bizim bildiğimiz 2 kamu bankası da bizden sonra bu ürünü kamuoyu ile paylaşacaktır. Ben öyle biliyorum, onlar da hazırlık yapıyorlar." dedi.

Piyasada bir konut talebi birikmesi olduğuna ve konut alımı için "zamanın geldiğine" dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle izah edeyim. Türkiye'de yılda 1 milyon 300 bin adet konut satılıyor. Bunun yüzde 35-40'lık bölümü krediyle yapılıyor. Krediyle yapılan kısmı yaklaşık 200 milyar lira. Şu anda 185-190 milyar lira civarında. Bunun yüzde 27'lik bölümü yani 50 milyarlık kısmını biz yapmışız. Son dönemde konut kredisi talebinde bir düşme var. Yani toplam stokta bir düşme varmış 5 milyar lira kadar. Ama biz Ziraat Bankası olarak 1,5 milyar artıdayız.

Toplam kredi hacminin bankacılık sektörü bilançosunda konut kredilerinin artacağını hem de Ziraat Bankası'nın 50 milyar civarında olan toplam kredi hacminin yıl sonuna kadar yaklaşık 55 milyara kadar ulaşacağını düşünüyoruz. Ciddi bir talep bekliyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA