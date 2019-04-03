Enflasyonda Hedeflenen Rakamlara Ulaşılacak"

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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, mevsimsel faktörlerin etkisi ile ocak ayından bu yana tarımsal ürünlerdeki artışın bahar ayları ile birlikte arzulanan seviyeye gerileyeceğini belirtti.Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.Yeni Ekonomi Programında (YEP) ön görülen birinci etaptaki dengeleme sürecini belirlenen hedefler doğrultusunda geçirdiklerini belirten Aydın, son üç ayda özellikle mevsimsel faktörlerin etkisi ile tarımsal ürünlerin etkisinde olan bir enflasyon oranı ile karşı karşıya kaldıkları kaydetti.Aydın, şunları kaydetti:"Bahar mevsimin gelmesi ile birlikte gıda fiyatlarının arzulanan seyrine çekilmesiyle bir rahatlama göreceğiz. Bu rahatlamaya otomotiv, inşaat, turizm ve hizmet sektörlerinin katkısı da eklenecektir. Ayrıca seçim baskısının ortadan kalkması, gelecek 4,5 yıllık kesintisiz icraat döneminin siyasette istikrara yansıması da enflasyonun düşmesinde etkili olacak unsurlar olacaktır. Mevsimsel faktörlerin etkisi ile ocak ayından bu yana tarımsal ürünlerdeki artış, bahar ayları ile birlikte arzulanan seviyeye gerileyecek.Yerel seçim baskısının ortadan kalkması ve 4,5 yıllık kesintisiz icraat döneminde yapısal reformların gerçekleşmesiyle enflasyonda hedeflenen rakamlara ulaşılacaktır. Kademeli bir şekilde enflasyonun düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Enflasyonda kritik eşik aşılmıştır. Bu etkinin daha güçlü olabilmesi için kesintisiz icraat döneminde gerçekleştirilmesi planlanan reformlarda özellikle üreticilerin gider kalemlerini arttıran başta enerji ve makine-teçhizat gibi konularda yapısal kararlar alınmasını beklemekteyiz."