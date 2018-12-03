"Enflasyondaki Düşüş Moral Oldu"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasımda yüzde 1,44 gerileyerek yıllık bazda yüzde 21,62 olarak gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon rakamını değerlendiren Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak, "Kasım ayında yüzde 1,44 gerileyen enflasyon Türkiye ekonomisi, iş dünyası için moral oldu" dedi.

Abdullah Bayrak, şunları söyledi: "Enflasyon yüzde 1,44 ile piyasa beklentilerinin de üzerinde eksi geldi. Bu düşüş kesinlikle iyi bir haber. Birkaç ay önce yüzde 25'leri konuştuğumuz yıllık enflasyonda bugün yüzde 21'leri gördük. Umuyorum ki bu bir başlangıç olur ve enflasyondaki düşüş trendi sürer. Enflasyon finans piyasaları ve ekonomiye oluşturan diğer enstrümanların seyri açısından son derece önemli olduğundan, yönün aşağıya doğru yönelmesi olumlu bir tablo. 2018 maalesef Türk Lirası'nın çok fazla değer kaybettiği, enflasyonda da görmek istemediğimiz rakamların oluştuğu bir yıl oldu. O yüzden bu düşüşü önemli bir gelişme olarak görüyor, 2019'un ekonomik istikrar ortamının yeniden sağlandığı, finansal dalgalanmaların yaşanmadığı bir yıl olmasını diliyorum."