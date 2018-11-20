20 Kasım 2018 Salı 14:53



20 Kasım 2018 Salı 14:53

Pet ve ambalaj sektörünün önde gelen firmalarından KÖKSAN, "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 20 indirim kararı aldı.Gaziantep'te kurulu bulunan firmadan yapılan yazılı açıklamada, tamamı yerli sermayeyle kurulan ve pet hammadde, preform, kapak, pet şişe üretimi gerçekleştiren, ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan KÖKSAN AŞ, enflasyonla mücadele kapsamında harekete geçti.Bu kapsamda, ürünlerinin yurt içi fiyatlarında yüzde 20 indirim kararı alan şirket yönetimi, bu kararla birlikte indirimlerin perakende sektörüne de yansıyacağını bildirdi.Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin yönetim kurulu başkanı Asım Kökoğlu, her zaman ülke menfaatlerini ön planda tuttuklarını belirterek, şunları kaydetti:"Ülkemiz herşeyden önce gelir. Ülkemizin ekonomik açıdan içinde bulunduğu sıkıntılı günlerde kimsenin sadece kendisini düşünme lüksü yoktur. Daha güçlü bir Türkiye, daha aydınlık bir gelecek için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. KÖKSAN olarak bizler de tüketici fiyatlarına yansıyacak şekilde ürünlerimizde yüzde 20'nin üzerinde indirim yaparak, hükümetimizin enflasyonla mücadele programına destek vermekten dolayı mutluyuz."