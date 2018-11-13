Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında temsil edilen faktoring şirketleri "Enflasyonla Topyekün Mücadele"ye destek olma kararı aldı.
FKB'den yapılan açıklamada, FKB çatısı altında temsil edilen faktoring şirketlerinin, FKB'de yaptıkları toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı
'nın "Enflasyonla Topyekün Mücadele" çağrısına destek olma kararı aldığı bildirildi.
Alınan karar uyarınca, faktoring şirketlerinin, Türkiye Bankalar Birliği
'nce başlatılan faiz indirim politikasının devamı niteliğinde olan karara istinaden kar marjlarından feragat ederek, KOBİ'lerin finansmanına destek olacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Faktoring sektörü olarak, Enflasyonla Topyekün Mücadeleye destek olmak amacıyla bankaların kaynak tarafındaki pozitif adımını, kar marjlarından da vazgeçerek KOBİ'lerimize yansıtma ve hükümetimizin başlattığı sürece katkı sunma yönünde oy birliği ile ilke kararı aldık. Bu anlayışla hükümetimizin Banka Sigorta
Muamele Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) gibi aracılık maliyetlerinin düşürülmesine yönelik alacağı kararları da benzer şekilde KOB'lerin finans maliyetlerine yansıtmayı benimsedik. Faktoring sektörü olarak, bu önemli hamle ile sayıları 500 bini aşan KOBİ'lerimizin finansal sürdürülebilirliğine destek olmayı da hedeflediğimizin altını çizmek isteriz."
Maliye Bakanlığı