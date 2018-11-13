Enflasyonla Topyekün Mücadeleye Faktoring Desteği

Finansal Kurumlar Birliği Hazine ve Maliye Bakanlığı
'nın 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' çağrısına destek olma kararı aldı.
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında temsil edilen faktoring şirketleri bugün FKB'de yaptıkları toplantıda, sektör adına önemli bir karara imza atarak; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' çağrısına destek olma kararı aldı. Alınan karar uyarınca; faktoring şirketleri, Türkiye Bankalar Birliği
'nce başlatılan faiz indirim politikasının devamı niteliğinde olan karara istinaden kar marjlarından feragat ederek, KOBİ'lerin finansmanına destek olacak.
Alınan karar ile ilgili olarak Finansal Kurumlar Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Faktoring sektörü olarak, Enflasyonla Topyekün Mücadeleye destek olmak amacıyla bankaların kaynak tarafındaki pozitif adımını, kar marjlarından da vazgeçerek KOBİ'lerimize yansıtma ve hükümetimizin başlattığı sürece katkı sunma yönünde oy birliği ile ilke kararı aldık. Bu anlayışla hükümetimizin BSMV ve KKDF gibi aracılık maliyetlerinin düşürülmesine yönelik alacağı kararları da benzer şekilde KOB'lerin finans maliyetlerine yansıtmayı benimsedik.
Faktoring sektörü olarak, bu önemli hamle ile sayıları 500 bini aşan KOBİ'lerimizin finansal sürdürülebilirliğine destek olmayı da hedeflediğimizin altını çizmek isteriz." - İSTANBUL