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Engel atlama türkiye şampiyonası'nda birinciler belli oldu

Türkiye Binicilik Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Özel Unvan Yarışması olan Engel Atlama Türkiye Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde organize edildi.

26.08.2019 12:20 Engel atlama türkiye şampiyonası'nda birinciler belli oldu

Türkiye Binicilik Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Özel Unvan Yarışması olan Engel Atlama Türkiye Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde organize edildi.
24-25 Ağustos tarihlerinde Yeni Biniciler, Kadın Biniciler, Veteran Biniciler, Yetişkin Biniciler Türkiye Kupası kategorilerinde 250 at ve binicinin katılımıya gerekleşen organizasyonda toplam 12 yarışma koşuldu. Türkiyenin farklı bölgelerinden en iyi binicilerin kıyasıya yarıştığı organizasyonda, kendi kategorilerinde 2019 sezonunun şampiyonu olmak için mücadele ettiler.
İki ayak toplamında elde edilen ceza puanlarına göre şampiyonların ilan edildiği organizasyonda birinci olan sporcular şu şekilde:
Yeni Biniciler Kupası - Alin Yazıcı (Selena isimli atı ile)
Kadın Biniciler Kupası - Senem Kibar (FYN 4 isimli atı ile)
Veteran  Biniciler Kupası - Oben Albayrak (Libas Easter isimli atı ile)
Altan Kıraç Yetişkin Biniciler  Kupası - Abdullah Aksu (Kerly VD Bisschop isimli atı ile)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yarışlardan detay görüntüler


- İstanbul

Atlı Spor Kulübü, Kemer Country, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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