12 Aralık 2018 Çarşamba 12:46



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:46

Düzce Üniversitesi Dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fidan Özbey 18 yıldır engelliler ile yapılan çalışmaların içerisinde olduğunu belirterek "Onlara engelli demek yerine 'engellenenler' diyebiliriz" dedi.Düzce Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu tarafından düzenlenen, "Engel Olma Destek Ol" başlıklı program, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplumda engelli bireylere karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın Eşi Nursel Ay, üniversitenin öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.Programda konuşan Düzce Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Akdemir, her gün bilerek veya bilmeyerek engelli bireylere birçok sıkıntı yaşattıklarını dile getirdi. Topluluk olarak çok güzel etkinlikler hazırladıklarını ve öğrencileri taktir ettiklerini söyleyen Akdemir, programa katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fidan Özbey ise; 18 yıldır engelliler ile yapılan çalışmaların içerisinde olduğunu belirterek, onların hangi konularda şikayetçi olduklarını iyi bildiğini ifade etti. Özbey, "Onlara engelli demek yerine 'engellenenler' diyebiliriz" şeklinde konuştu.Duygu ve düşüncelerini anlatmak için kürsüye davet edilen özel çocuk annesi Kadriye Polat Kıyıl ise gerçekleştirdiği konuşmasında, kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür etti. Engel tanımayan bir anne ve çocuk olarak anılmaktan dolayı memnun olduğunu belirten Kadriye Polat Kıyıl, "iyi ki benim kızımsın, iyi ki benim öğretmenimsin" diyerek sonlandırdı.Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra Muhammed Dal'ın okuduğu şiire Topluluk Başkanı Ahizer Özbek, piyanosuyla eşlik etti. Piyano dinletisinin ardından Düzce Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin hazırladığı gösteri izlendi.Programın son bölümünde ise; Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu üyelerinin hazırladığı "Engel Olma Destek Ol" başlıklı tiyatro oyunu sergilendi. Öğrencilerin başarılı bir sahne performansı gerçekleştirdiği tiyatro oyununda, toplumda engelli bireylerin yaşadığı önyargı, ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği gibi konulara dikkat çekilerek engelli bireylere daha duyarlı bir şekilde yaklaşılması gerektiği vurgulandı."Engel Olma Destek Ol" başlıklı program, katılımcılara ve görev alan öğrencilere katılım belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - DÜZCE