Haberler » Güncel » Engel tanımadılar, bowlingde şov yaptılar - Haber

Engel tanımadılar, bowlingde şov yaptılar

Samsun'da düzenlenen organizasyon ile KYK'da kalan öğrenciler ile birlikte özel öğretim gören öğrenciler bir araya geldi.

03.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:45Engel tanımadılar, bowlingde şov yaptılar
'da düzenlenen organizasyon ile KYK'da kalan öğrenciler ile birlikte özel öğretim gören öğrenciler bir araya geldi. Sporun engel tanımadığını gösteren özel öğrenciler bowlingde doyasıya eğlendi.

Samsun Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Münevver Ayaşlı Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ile özel bir eğitim kurumunda öğrenim gören yaklaşık 20 kişiden oluşan öğrenci grubu ile bir araya geldi. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik ilk olarak özel öğrencilere verilen kahvaltı başladı. Akabinde Samsun Bowling Salonuna getirilen özel öğrenciler burada bowling oynama heyecanı yaşadılar. Özel öğrencilerin gözlerinde mutluluk eksik olmadı. Büyük bir heyecanla bowling oynayan özel öğrencilere üniversitede okuyan yurt öğrencileri de eşlik etti.

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Bizim öğrencilerimiz gönüllerinde bu özel öğrencilere ayrı bir yere olduğunu biliyoruz. Bu özel öğrencilerimiz Allah'ın bize hediyesidir. Bizlere verilen bir misafirdir. Bu öğrencileri bizler güzel görüyoruz. Çünkü onlar yaşadığımız bu dünyanın manevi sigortalarıdır. Onlar Allah'ın özel kullarıdır" dedi.

Etkinlik, öğrenciler ile özel öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu. - SAMSUN

Kredi Yurtlar Kurumu, Münevver Ayaşlı, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42 Antalya'da havaya ateş eden şüpheli tutuklandı - Haber
15:42 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
15:41 Engel tanımayan gençlerin çalışmaları sergilendi - Haber
15:36 Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 1 Ocak 2020'de... - Haber
15:36 Vali Akbıyık'tan "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" mesajı - Haber
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
15:34 Jüpiter Oğlak burcunda 2020! Burçları bu yıl neler bekliyor? - Haberler
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haberler
12:54 Fındık ihracatı 3 ayda 906 milyon dolar kazandırdı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
23:35 Abdullah Avcı: "Beşiktaş'ın karakterinde isyan vardır" - Haberler
3.12.2019 15:50:34