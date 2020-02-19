ÇEKMEKÖY Ağız Diş Sağlığı Merkezi ve Çekmeköy Kaymakamlığı, 'Engel Tanımayan Dişler Projesiöyle, zihinsel engelli yüzlerce hasta ve ailesinin yüzünü güldürdü. Engellilerin tek tek evlerine gidilip diş taraması yapıldı, anestezi altında tedavi olması gerekenler hastaneye getirilerek yıllar süren diş sorunlarından kurtarıldı.Çekmeköy Ağız Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) ve Çekmeköy Kaymakamlığı örnek bir proje gerçekleştirerek zihinsel engelli ailelerinin yıllar süren dertlerine derman oluyor. 2,5 ay önce başlatılan 'Engel Tanımayan Dişler Projesiö sayesinde zihinsel engeli nedeniyle diş tedavisi alamamış pekçok hastanın evlerinden çıkmadan diş taramaları yapılıyor, anestezi altında tedavi olması gerekenler hastaneye getirilip operasyonları gerçekleştiriliyor ve evlerine gönderiliyor. Çekmeköy ADSM Başhekimi Dt. Meltem İdil Çalış, 'Bizim merkezimiz zihinsel engelli ve engelli hastalarımıza hizmet veriyordu zaten. Ancak ilçemizde şunu fark ettik. Özellikle zihinsel engelli hastası olan ailelerin ağız diş sağlığı konusundaki bilinç düzeyi çok düşük. Dolayısıyla bu hastaların ağız sağlığı çok kötü durumda. Bu amaçla hastaların evlerinde diş taraması yapmaya, tedavi için hastaneye geliş gidişlerini de kolaylaştıracak bir proje geliştirmeye karar verdik. Çekmeköy Kaymakamı Sayın Adem Arslan da projemize destek olmak istedi. Böylece Engel Tanımayan Dişler Projesi ortaya çıktı "dedi.

860 EVİ TEK TEK ARADIK, 280'İNE TARAMA İÇİN GİTTİK

Diş Hekimi Çalış, kaymakamlığın zihinsel engelli vatandaşların adres ve iletişim bilgilerini sağladığını anlatarak 'Biz de 12 kişilik ekibimizle bir tim kurduk ve 860'ın üzerinde evi tek tek aradık. Yaklaşık yarısına ulaşabildik. Çoğu aile tanımadığı numarayı açmadı ya da geri dönüş yapmadı. Bu ailelerden de şu ana kadar yaklaşık 150'si hastalarını tedavi etmemize izin verdi ve taramalarını gerçekleştirdikten sonra hastanede tedavi olması gerekenlerin buraya transferini gerçekleştirdik. Zihinsel engelli bireylerde en büyük problem, iletişime kapalı oldukları için tedavilerini anestezi altında gerçekleştirme zorunluluğu aslında. Aileler genel anestezi altında diş tedavisi yapabilen hastane bulmakta çok güçlük yaşıyor ve bu nedenle yıllarca diş tedavisi alamamış zihinsel engelli bireyler karşımıza çıkıyor. Proje kapsamında 50-60 kadar zihinsel engelli hastaya ayaktan tedavi sağladık. Diğerlerinin de hastaneye yatırılarak diş ameliyatları ve tedavileri gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

AİLELERİN HİÇBİR ZAHMETE GİRMESİNE GEREK YOK

Telefonlara cevap veren 400'e yakın ailenin sadece 280'inin evlerinde ağız diş taramasını kabul ettiğine işaret eden Dt. Çalış, şu bilgileri vererek vatandaşlara da çağrıda bulundu: 'Aileler tedirgin oluyorlar ya da hastalarının durumunu bilmek istemiyorlar. Çünkü zihinsel engelli bireylerin bakımı zaten yeterince zor. Ekstra bir de bunlarla uğraşmak istemeyebiliyor aileler. Oysa bizimle irtibata geçseler, biz hastanın evinden alınıp getirilmesine ve bütün tedavilerinin yapıldıktan sonra tekrar evine götürülmesine kadar her şeyi ile ilgileniyoruz. Hasta ve hasta yakınlarının bütün konforunu sağlıyoruz. Ekstra bir çaba sarf etmelerine gerek kalmıyor. Anestezi altında işlem yapılması gereken hastalarımızı hemen yakınımızdaki Çekmeköy Devlet Hastanesi'nde tedavi ediyoruz. 12 kişilik ekibimiz bu projede çalışıyor ve operasyonlara da bu ekipteki diş hekimi arkadaşlarımız giriyor. Bu proje ile iyi olacak hastanın ayağına gidiyoruz aslında."

20 YILDIR ÇÜRÜK DİŞLERLE YAŞIYORDU

Musa Özgenç'in de bu taramalardan ulaştıkları zihinsel engelli hastalardan biri olduğunu anlatan Dt. Meltem İdil Çalış, sözlerini şöyle noktaladı: "50 yaşında doğuştan zihinsel engelli. Yaklaşık 20 yıldır ağzında çürük dişlerle yaşıyormuş. Tedavi ettirememişler zihinsel engelli olduğu için. Hatta dişlerin sadece kökleri kalmış içeride. Hastamızı evinden aldık getirdik. Bugün genel anestezi altında dişleri çekildi ve eriyen dikişler atılarak hastanın konforu en üst düzeyde tutularak tedavisi tamamlandı."

HASTANE HASTANE DOLAŞTIK TEDAVİ ETTİREMEDİK

Musa Özgenç'in annesi Elmas Şimşek, oğlunun doğuştan zihinsel engelli olduğunu anlatarak, "Dişleri çok çürüktü. Ağrıyor falan diyemiyordu ama tedavi olması gerekiyordu. Nereye götürsek diye aylarca uğraştık. Normal yürüyemediği için ben çok zorlanıyordum her hastaneye gidişimizde. Elinden tutup yürütsem düşüyor, ben de onunla beraber düşüyordum. Özel hastanelere gittik, biz yapamayız genel anestezi altında yapılması gerekiyor dediler hep. Üniversite hastanelerine gidebilirsiniz dediler. Oralardan da aylarca sıra gelmiyordu. Allah razı olsun bu ekip evimize kadar geldi, baktılar. Ameliyatla dişlerinin alınması gerekiyor dediler ve bu sabah evden alıp hastaneye getirdiler bizi. Ameliyatını oldu şimdi iyi" diye konuştu.

- Doktor