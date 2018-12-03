Engel Tanımayan Doğa İkinci Resim Sergisini Açtı

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:25



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:25

İZMİR'de yüzde 50 mental retardasyonu (zeka geriliği) bulunan, serebral palsi hastalığına sahip yüzde 96 engelli Doğa Taşar (18), 3 Aralık Engelliler Günü'nde Karşıyaka Belediyesi'nde ikinci resim sergisini açtı. Annesinin sosyal medyadan paylaştığı resimleri büyük beğeni toplayan Doğa, yeteneği ile sergiyi ziyaret edenleri etkiledi.Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nin katkılarıyla 3 Aralık Engelliler Günü'nde açılan sergide, yüzde 50 mental retardasyonu bulunan serebral palsi hastası Doğa Taşar'ın yaptığı 50'ye yakın kara kalem ve kuru boya resim büyük ilgi gördü. Serginin açılışında Doğa Taşar kurdeleyi, annesi Aslı Taşar ve Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Zafer Çalışkan ile beraber kesti. Doğa'nın yeteneğini ilkokuldayken keşfeden annesi, kızının yaptığı resimleri bir sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı ve resimler büyük ilgi gördü. Bunun üzerine ilk defa geçen yıl 3 Aralık Engelliler Günü'nde sergi açan Doğa, bu yıl da ikinci sergiye ev sahipliği yaptı. Resim yapmayı çok seven ve ileride bunu meslek olarak sürdürmeyi hayal eden Doğa, engelleri aşarak kendisini çizgilerle ifade ediyor.DOĞA'NIN RESİMLERİ SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRÜYORDoğa'nın resim yeteneğini 8 yaşındayken fark ettiklerini anlatan annesi Aslı Taşar, şunları söyledi:"Doğa'yı kaynaştırma öğrencisi olarak bir ilkokula vermişlerdi. Doğa iki sene boyunca sınıfta sıkıldı ve kendi kendine resim çizmeye başladı. Daha sonra hiç eğitim almadan kara kalem ve kuru boya resimlerde kendini geliştirdi. Birkaç yıl önce Doğa'nın resimlerini insanların görmesi için ne yapabilirim diye düşünüp, onun adına bir sosyal medya hesabı açmaya karar verdim. Oradan Doğa'nın gün gün yaptığı resimleri paylaştım. Bir sene içinde hesap çok ilgi gördü, ünlüler takip etmeye ve Doğa'nın resimlerini paylaşmaya başladı. Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nin vasıtasıyla geçen sene ilk kez yine 3 Aralık'ta açtığımız serginin bu sene de ikincisini açtık. Doğa iki yıldır evimizin yakınında bulunan bir resim atölyesinde eğitim alıyor ve aynı zamanda İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitimine devam ediyor."Özel ve yetenekli çocuklara sahip çıkılması gerektiğini belirten Aslı Taşar, "Doğa'nın yeteneğinin evde kalmasını istemiyorum çünkü gerçekten çok yetenekli. Doğuştan gelen bu yeteneğini daha da geliştirmesini istiyorum. İleride resim alanında bir mesleğe sahip olmasını istiyorum, onun da en büyük hayali bu" diye konuştu.- İzmir