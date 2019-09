"Engel tanımayan gazi"

Bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu gazi olan Uzman Çavuş Recep Variyenli, bir bacağını kaybetmesine rağmen tekvando tutkusunu sürdürüyor.

36 yaşındaki Gazi Uzman Çavuş Recep Variyenli, henüz 10 yaşındayken tekvando ile tanıştı. Uzun yıllar bu sporla ilgilenen Variyenli, birçok müsabakadan dereceyle ayrıldı. Bu sırada asker olma hayali kuran Variyenli, Jandarma Askeri Okullarından mezun olduktan sonra 2003'te Elazığ Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığına atandı.

Komando olmak için başvuran Variyenli çok sayıda terörle mücadele faaliyetinde görev aldı. Variyenli, arazi tarama görevi esnasında teröristlerce tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2005'te gazi oldu.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Variyenli, Elazığ ve Ankara'da uzun süre tedavi gördükten sonra ayağa kalkabildiğini, halen Kayseri Havalimanı'nda İnsan Kaynakları Şefliğinde memur olarak görev yaptığını söyledi.

Yeni protez bacağının fizik tedavisi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Variyenli, hastanenin gazilerin hayata tutunması için bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

"Terör en çok kullandığım ayağımı aldı"

Yaşadıklarına rağmen hayattan hiçbir zaman kopmadığını, hayata her zaman sıkı sıkı sarıldığını vurgulayan Variyenli, "Daha önce askeri okula girene kadar 10 yıl tekvando hayatım oldu. Siyah kuşakta birçok Türkiye derecem oldu. Terör en çok kullandığım ayağımı aldı. Sol bacak üzerinden yok. Yaşama tutunmaya çalışıyorum." dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Derneğinde de görev aldığını belirten Variyenli, diğer gazilerin de hayata tutunması için birçok faaliyette bulunduğunu aktardı.

Fizik tedavi sürecine değinen Variyenli, son teknolojik özelliklere sahip yeni bir protez kullandığını, diz kapağı olmadığı için merdiven inip çıkma sırasında zorlandığını, engel atlama, koşma, rampa inip çıkma hareketleri için fizik tedavi gördüğünü anlattı.

"Sağlam insanın yapamayacağı hareketleri yapıyorum"

Spor tutkusunu hiç kaybetmediğini ifade eden Variyenli, gayretiyle yapamadığı hareket olmadığının altını çizdi. Variyenli, şöyle konuştu:

"Yaptığım hareketlere şaşırıyorlar. Hatta hareketi normal şartlarda iki bacağı olan, bana eğitim veren hocalarım da yapacak durumda değil. Geçmişte de spor yaşantım olduğu için onlar da alıştılar, korkmuyorlar. Onlar da 'sağlamken nasıldın' diye soruyorlar. Uçan tekmeyi, genelde protezi çıkarıp fırlatıyor, öyle yapıyorum. Normal şartlarda da sağlam insanın rahatça yapamayacağı hareketlerdir. 10 yıl tekvando ile uğraştım. Bütün hareketleri rahatlıkla yapabiliyorum."

Çektiği videolarla sosyal medyada da kısa sürede çok sayıda kişi tarafından tanınır hale geldiğini dile getiren Variyenli, "Benim hareketlerimi görenler, 'ben neden yapamıyorum' diyerek spor salonuna yazılıyorlar. Bana 'gazi misin?' dediklerinde 'milli kahramanım' diyorum. Gazilerin sadece 19 Eylül'de değil, gittikleri her yerde hatırlanması gerekiyor. Gazilik kimliğimize saygı duyulmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Hayata adaptasyonları için elimizden geleni yapıyoruz"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya, 205 yataklı oldukça üst düzey donanıma sahip fiziksel tıp ve rehabilitasyon merkezinde hastalara hizmet verdiklerini belirtti.

Hizmet verdikleri hastalarda önceliğin güvenlik personeli olduğunu ifade eden Gökkaya, asker, polis, milli istihbarat teşkilatı üyeleri ve korucuların öncelikli hizmet grupları arasında yer aldığını ancak sivil hastaların da bu hizmetlerden yararlanabildiğini söyledi.

Hastaların robotik tedavi, havuz terapisi gibi oldukça geniş ve yüksek donanıma sahip ünitelerde tedavi gördüklerini, hastanede 80 fizyoterapistin görev yaptığını, bunun yanında iş uğraş, konuşma terapistleriyle de rehabilitasyonun her alanında hizmet verdiklerini dile getiren Gökkaya, şunları kaydetti:

"Hastalarımıza hem iş uğraşı terapisi hem de meslek edindirme yönünde eğitimlerimiz mevcut. Rehabilitasyonun bütün alanları tıbbi, sosyal, sportif rehabilitasyonun bütün alanlarını ayrı ayrı çalışıyoruz. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekim kadromuzla detaylı rehabilitasyon süreci uyguluyoruz. Onların yeniden hayata kazanımı, özellikle sevgili gazilerimiz, iç güvenlik yaralılarımız ve hastalarımızın yeniden hayata adaptasyonları için elimizden geleni yapıyoruz."

