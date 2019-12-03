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Engel tanımayan gençlerin çalışmaları sergilendi

ÇANKAYA Belediyesi'nce, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle düzenlenen karma sergideki resim, fotoğraf ve el sanatları çalışmaları ilgi gördü.

03.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:05Engel tanımayan gençlerin çalışmaları sergilendi

ÇANKAYA Belediyesi'nce, '3 Dünya Engelliler Günü' nedeniyle düzenlenen karma sergideki resim, fotoğraf ve el sanatları çalışmaları ilgi gördü.

Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Hizmet Birimi'nce, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde karma sergi düzenlendi. 8 özel eğitim okulunda eğitim gören öğrenciler ile engelli sivil toplum kuruluşlarının resim, fotoğraf ve el sanatları çalışmalarının yer aldığı sergide özel gereksinimli gençlerin çalışmaları ilgi gördü.

'SOSYAL DESTEK MERKEZİ AÇMAYI PLANLIYORUZ'

Sergi hakkında bilgi veren Sosyal Yardım İşleri Müdürü Nilay Oğultürk, "Bugün burada gördüğümüz eserlerin hepsi farklı yaş grubundaki ve farklı engelli grubundaki bireylerin sanat eserleri. Eserler arasında fotoğraflar, resimler ve el ürünleri var. Onların farklı sanat dallarında neler üretebildiklerini toplumda göstermek istiyoruz. Belediyemiz engelli bireylerin uygun ortamlar sağlandığında sanatta, sporda ve sosyal ortamlarda var olabildiğini toplumun ilgili kesimlerine kanıtlamaya çalışmakta ve bununla ilgili çalışmalarını sürdürmekte. Çok yakın bir zamanda çalışmalarımızı bir çatı altında toplayacağımız bir sosyal destek merkezi açmayı planlıyoruz. Bununla ilgili olarak alt yapı çalışmalarımızı da tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

Sergi 10 Aralık'a kadar açık kalacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kaan ULU/ANKARA, -



Dünya Engelliler Günü, Çankaya Belediyesi, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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