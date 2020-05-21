Engel tanımayan izciler meyve ve sebze yetiştirmeye başladı

Bugüne kadar elde ettikleri başarılarla, fırsat verildiğinde tüm engellerin aşılabileceğini kanıtlayan engelli izciler kendi meyve ve sebzelerini yetiştirerek aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladı.

Engel tanımayan izciler meyve ve sebze yetiştirmeye başladı
21.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:22
Bugüne kadar elde ettikleri başarılarla, fırsat verildiğinde tüm engellerin aşılabileceğini kanıtlayan engelli izciler kendi meyve ve sebzelerini yetiştirerek aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladı.

Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü üyeleri yetiştirdikleri sebzelerin ilk hasadını yaparken mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü ve Eğitim Merkezi'ndeki bahçelerine fasulye, kıvırcık, karalahana, soğan, bezelye, bakla, havuç, çilek, karpuz gibi çok sayıda meyve ve sebze eken izciler yetiştirdikleri organik ürünleri hem kendileri yiyor hem de vatandaşlara satarak gelir elde ediyor.

"Dezavantajlı çocuklarımızı kazanmak için her şeyi yapmamız lazım"

Engelli izciler ile birlikte bakla ve bezelye hasadı yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; "Türkiye'de ilk defa dezavantajlılar izci kulübü yıllar önce Büyükçekmece Belediyesi tarafından kurulmuştur. Eğitir ve öğretirseniz kazanırsınız. Eğer bireyleri kazanmak istiyorsak eğiteceğiz. Dezavantajlı bireylerimize sahip çıktığımız zaman onların hizmet verir birey haline getirilmesi çok mümkün. Biz Büyükçekmece Belediyesi olarak bunu yaptık, gördük ve devam ediyoruz. Dezavantajlı kardeşlerimizi tarımla ilişkilendirmek üzere onlara tarım dersleri verdik. Bu çocuklar aynı zamanda el sanatlarıyla çok güzel işler ortaya koydu ve kendileri orkestra ekibi. Birçok bayramda büyük gösteriler yapıyorlar. Eskiden bu çocuklarımız evlerinde çok zor şartlarda yaşıyorlardı. Şimdi ürünlerini ektiler ve beraber hasat vaktine geldik. Yetiştirdikleri ürünleri hasattan sonra alıp tezgah kuruyorlar. Dezavantajlı çocuklarımızı kazanmak için her şeyi yapmamız lazım" dedi.

"Bu bizim için bir hobi ve alışkanlık"

Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyesi Özlem Korkmaz, "Yaklaşık 13 yıldır izciyim. Burada tarım yapıyoruz. Ben fasulye, nohut, bakla, karpuz dikiyorum. Bu bizim için bir hobi ve alışkanlık. Burada yetiştirdiğimiz ürünleri evlerimize götürüyoruz. Ekonomimize katkı oluyor" dedi.

Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyesi Hanife Özlen, "Bugün hava almaya geldik. Bahçemizi yapalım dedik. Tohumlarımızı almıştık ama virüsten dolayı dışarı çıkamamıştık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyükçekmece, Güncel, Haber

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