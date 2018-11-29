Engel Tanımayan Personeller Başkan Eşkinat İle Buluştu

TOPLUMA KAZANDIRILDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Aileleri ile birlikte ziyarete gelen Mutlukent Çay Bahçelerinin en özel çalışanları, yaratılan iş imkanı ve topluma kazandırıldıkları için Başkan Eşkinat'a teşekkür ederlerken kalplerindeki temiz duygularla mutluluklarını Eşkinat ile paylaştılar.

EŞKİNAT: "SİZLERLE GURUR DUYUYORUM"

Engel tanımayan down sendromlu çalışanlar için "Mutlukent'in emekçi çocukları, iş arkadaşlarım" diyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Temmuz ayında başlattığımız projede birlikte yeni bir dünya yaratmak istiyorduk. Biz bunu birlikte başardık. Engelli vatandaşlarımızın çok büyük bir istihdam sorunu var. Projedeki amacımız hem bu konuya dikkat çekmek hem de bir nebze de olsa çözüm olmaktı. Geçen 6 aylık süreçte gördük ki attığımız adım, yaptığımız girişim tahminimizden de güzel sonuçlar doğurdu. Sizlerle gurur duyuyorum." dedi.

"ONLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ VE BU ŞEHİRDE PAYLAŞMAYA ENGEL YOK"

Projeye vatandaşların da destek vermesinin oldukça önemli olduğunu ve bu desteği fazlasıyla gördüklerini dile getiren Başkan Eşkinat; "Sadece biz değil vatandaşlarımız da çocuklarımıza sahip çıktı. Onların emeklerine, yaptıkları işe saygı gösterdi. Onlar sayesinde Mutlukent Çay Bahçelerimiz daha da renklendi, güzelleşti. Onlar bizim çocuklarımız ve bu şehirde paylaşmaya engel yok." açıklamasında bulundu.

Gerçekleşen ziyaret engel tanımayan personellerin Başkan Eşkinat'a çiçek vermesi ile sona ererken çekilen fotoğraf ile birlikte verilen mesaj yinelendi; "Paylaşmaya Engel Yok!"